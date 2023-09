F1 | AlphaTauri e Tsunoda presenti al Festival del Cinema di Venezia [VIDEO]

Alphatauri – In occasione dell’80 esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha rubato la scena l’arrivo di Yuki Tsunoda a bordo di una barca, accompagnato dalla sua AlphaTauri con la quale gareggia nel mondiale di Formula 1. La presenza del team di Faenza a Venezia non è causale, infatti proprio oggi verrà trasmesso in anteprima mondiale a Venezia, il docufilm “Whatever it takes” che parla della storia dell’AlphaTauri, dalla Scuderia Toro Rosso fino ad oggi.

Prossimamente, il lungometraggio sarà visibile gratuitamente sui canali ufficiali AlphaTauri.

captain Yuki sailing through Venice with his car ‍✈️ world premiere #WIT23Venice pic.twitter.com/VhlNnCyFja — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 6, 2023