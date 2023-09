F1 | Alfa Romeo, Bottas spinge per la permanenza di Zhou

Valtteri Bottas si augura che l’attuale compagno di squadra in Alfa Romeo, Zhou Guanyu, possa continuare a gareggiare in Formula 1. L’attuale contratto che lega il pilota cinese alla scuderia di Hinwil scade al termine dell’attuale stagione e, al momento, non si hanno notizia circa un eventuale rinnovo. Zhou è alla seconda stagione nel Circus avendo, finora, ottenuto come miglior risultato l’ottavo posto nel Gran Premio del Canada 2022.

Recentemente lo stesso Zhou, intervistato sull’argomento, ha dichiarato che la partnership tra Audi e la stessa Sauber (la casa tedesca fornirà le power unit al team svizzero a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico) ha rallentato i colloqui.

“Ha fatto un grande passo avanti a livelli di prestazioni, ma anche di fiducia e conoscenza tecnica. Penso che meriti davvero un posto in Formula 1”, ha dichiarato Bottas.