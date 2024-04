F1 | Domenicali favorevole all’incremento in calendario delle Sprint Race

La Formula 1 potrebbe ampliare nel futuro calendario di Formula 1 il numero di Sprint Race da disputare durante l’anno. Ad aprire a questa possibilità è stato Stefano Domenicali, con il CEO del Circus che ha sottolineato come uno dei requisiti fondamentali da parte della top class sia quello di garantire sempre dell’azione in pista per rispetto di coloro che affollano le tribune dei circuiti.

Nel 2024 il numero delle Sprint Race presenti nel Mondiale è rimasto lo stesso della passata stagione: sei. La prima di queste è stata disputata in Cina nello scorso weekend. Le prossime sono in programma a Miami, che coincide con il prossimo appuntamento iridato che si svolgerà tra una settimana, Zeltweg, Austin, San Paolo e Losail.

“Abbiamo il dovere di assicurare ogni giorno azione in pista, soprattutto in segno di rispetto per tutti quei tifosi che arrivano in circuito e vogliano divertirsi – ha dichiarato Domenicali ai microfoni di Sky Sports F1 – Aumentare il numero delle gare sprint? Direi che sarebbe fantastico riuscire ad avere eccitazione ogni giorno, ne riparleremo in futuro”.

Domenicali, continuando con il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Bisogna evitare situazioni simili a quella in Giappone, con le autuo che non hanno girato. Tutto questo non è positivo per coloro che ci vengono a trovare e a vedere i piloti. Sono certo che le squadre capiranno che bisogna scovare soluzioni”.