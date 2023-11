Mercedes | GP Brasile, ritiro amaro per George Russell

Domenica da dimenticare per George Russell. Il pilota della Mercedes ha avuto un ritmo gara pessimo, e alla fine è stato costretto al ritiro per un problema alla power unit della sua W14. L’inglese si è visto passare a destra e sinistra per gran parte della sua giornata, mostrando i grossi problemi avuti dalla sua monoposto praticamente per tutto il fine settimana brasiliano. Non è solo questione di assetto evidentemente, come dichiarato anche da Hamilton dopo la gara, semplicemente la vettura non andava per diversi motivi ancora da scoprire appieno.

“Abbiamo sbagliato qualcosa in questo weekend – ha dichiarato Russell. Non siamo ancora sicuri dell’entità del problema, ma non avevamo ritmo. Chiaramente non si passa da una gara da podio a una nella quale prendi un secondo al giro rispetto ai primi, è molto strano. Pensavamo che quanto accaduto nella Sprint potesse essere un unicum, ma chiaramente non è stato così. La macchina scivolava, credo di aver fatto il massimo con la vettura che avevamo a disposizione. Alla fine abbiamo sofferto con le alte temperature dell’olio nella power unit e questo ci ha costretti al ritiro. Adesso dobbiamo tornare in fabbrica, riorganizzarci e lavorare per tornare al top nelle ultime due gare”.