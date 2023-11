F1 | Mercedes, Wolff duro: Hamilton e Russell hanno guidato una “cosa” difficile

Fine settimana da dimenticare per la Mercedes a Interlagos. Lewis Hamilton ha chiuso la gara in ottava posizione, soffrendo praticamente dalle prime battute per la mancanza di ritmo nei confronti dei rivali diretti: non solo assetto sbagliato, ma evidentemente qualcosa di più profondo ha creato problemi alle due W14. Per Russell ad esempio la power unit ha sofferto di temperature elevate, e questo ha costretto il giovane inglese al ritiro. Insomma, a Brackley si dovrà resettare tutto in vista delle ultime due gare di Las Vegas e Abu Dhabi.

“E’ stata una prestazione molto deludente – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Questa stessa macchina è arrivata a podio la scorsa settimana in Messico, quindi qualsiasi cosa abbiamo fatto qui non ha funzionato. Di solito non siamo al massimo nei weekend con la Sprint Race, ma questo non spiega quanto sia stato impegnativo questo fine settimana. Lewis ha resistito fino alla conquista dell’ottavo posto, mentre George è stato costretto al ritiro. Mi dispiace per loro, hanno dovuto guidare una cosa così difficile: la macchina è stata sul filo del rasoio per tutto il tempo e dobbiamo assicurarci di svilupparla al meglio per il prossimo anno. Dobbiamo anche spingere forte per le ultime due gare della stagione e recuperare, questa è la cosa più importante”.