Formula 1 | Sainz, ci sono problemi dietro il rinnovo con la Ferrari?

Il rinnovo pluriennale di Charles Leclerc con la Ferrari (qui i dettagli) ha di fatto concluso la prima parte, quella più importante va detto, del futuro dei piloti della Rossa. Adesso si sta lavorando per quanto riguarda il prolungamento di Carlos Sainz, in scadenza alla fine di questa stagione. Diverse voci più o meno attendibili però ci dicono come l’accordo tra le parti non stia ricevendo quell’accelerata attesa. Una cosa è certa: Carlos non ha intenzione di iniziare una stagione senza avere la certezza sul suo futuro, lo ha sempre detto e non ha mai perso occasione per ricordarlo, per questo motivo ci sembra molto strana questa fase di impasse.

DUE ANNI DI CONTRATTO, MA CON QUALI GARANZIE?

Il minimo richiesto da Sainz è un biennale, non sappiamo dirvi al momento se con opzione o meno, ma pare che i rapporti con Frederic Vasseur, team principal della Rossa si siano un po’ raffreddati ultimamente, forse per le garanzie chieste da Carlos in merito ai trattamenti in pista. Lo abbiamo visto tante volte in questi anni, lo spagnolo non accetta di buon grado il ruolo di secondo pilota, ma il maxi rinnovo di Leclerc, importante per durata e cifre potrebbe anche aver fatto storcere il muso al madrileno, il quale, è un po’ un segreto di Pulcinella, sembra destinato ad andare in Audi dal 2026/2027. Si è fatto il nome anche di Red Bull e Aston Martin per il 2025, certamente una sfida affascinante sulla carta, ma quanto fattibile? E soprattutto, per quanti anni? Anche qui ci aspetteremmo un biennale almeno, quindi andrebbero un po’ a mischiarsi le sorti di Carlos, che a quel punto andrebbe nel team dei quattro anelli non prima del 2027. In tutto ciò, indiscrezione della primissima mattinata lanciata da Il Corriere della Sera, ci sarebbe un tentativo da parte della Ferrari di prendere Lewis Hamilton per il 2025, e questo darebbe una spiegazione in più sulla frenata nella trattativa tra Sainz e la Rossa, ma di questo ve ne parleremo a breve in un articolo dedicato.