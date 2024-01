F1 | Alonso crede che Verstappen gli somigli

Fernando Alonso ha speso parole d’elogio per Max Verstappen. Il veterano spagnolo nutre una profonda stima per il tre volte campione del mondo, convinto di condividere con il campione della Red Bull molti aspetti caratteriali, tra cui l’amore viscerale per le corse.

Il pilota della Aston Martin inoltre crede che entrambi i piloti di Milton Keynes, sia Verstappen che Sergio Perez, siano molto leali nei duelli ruota a ruota e che sia divertente correre contro loro.

“Verstappen e Perez sono due piloti di cui ti puoi fidare nei duelli, vedete quanto successo con Chezo in Brasile, abbiamo lottato duramente, ma con grande rispetto reciproco – le parole di Alonso a DAZN, come riportate da GPBlog.com -. Max forse all’inizio era un po’ più pazzo, ha anche avuto qualche incidente di troppo, ma ora è un pilota bravissimo. Fuori dalla pista tra me e lui vedo molte somiglianze, abbiamo gli stessi interessi, amiamo le corse. Ci piace più lo sport che lo spettacolo intorno. Io e Verstappen andiamo in pista con le divise della scuderia, corriamo e torniamo a casa. E nel tempo libero pensiamo solamente a correre da qualche altra parte. Apprezzo molto di Max il fatto che nonostante i titoli mondiali e le vittorie non sia affatto cambiato in questo”.