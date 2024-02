Formula 1 | La Ferrari vuole Hamilton nel 2025: Il Corriere della Sera sgancia la bomba

Un’indiscrezione clamorosa è stata lanciata nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Stando alle firme illustri di Giorgio Terruzzi e Daniele Sparisci, la Ferrari è intenzionata a portare Lewis Hamilton a Maranello nel 2025. Una rincorsa che dura da tempo, ma che mai si è concretizzata anche per le poche garanzie che la Rossa era in grado di dare a un pluricampione affermato come il britannico. Adesso le cose sembrano essere cambiate: la Mercedes non è più quella squadra imbattibile e che ha permesso a Lewis di vincere ben sei mondiali, e forse c’è anche la consapevolezza che questa possa essere davvero l’ultima chiamata per guidare la Ferrari.

IL RINNOVO DI LECLERC E I PROBLEMI DI SAINZ

Chiaro è come tutto possa stonare dopo il maxi rinnovo di Charles Leclerc, il quale si è legato a Maranello per almeno i prossimi tre anni, più un’opzione per altre due stagioni e che sembra essere legata alla competitività della Ferrari stessa. Effettivamente si spiega il brusco rallentamento nelle trattative con Carlos Sainz, in scadenza nel 2024, delle quali vi abbiamo già parlato in un articolo precedente. La notizia, semmai confermata, sarebbe davvero clamorosa, anche perché Hamilton ha recentemente rinnovato il suo accordo con la Mercedes fino alla fine del 2025, e questo vorrebbe dire rescindere un anno prima della scadenza naturale del suo contratto per cedere una volta per tutte al corteggiamento di Frederic Vasseur, uno dei suoi mentori, e del presidente John Elkann.

HAMILTON: “SONO SEMPRE IN CONTATTO CON VASSEUR ED ELKANN”

Che ci sia stima tra le parti non vi è alcun dubbio. Vasseur ha ammesso di parlare con Lewis praticamente tutte le settimane, e il britannico stesso ha confermato, rincarando la dose, e mettendo in mezzo anche il numero uno della Rossa. Onestamente, ci sarebbero tutte le carte in regola affinché questo matrimonio venga celebrato una volta per tutte, e ricordiamo anche le volontà del team principal della Ferrari, il quale vuole definire la line-up futura ancor prima dell’inizio di questa stagione. Naturale con il possibile rinnovo di Sainz, ma adesso che potrebbe esserci un cambio di rotta netto, i tempi potrebbero dilungarsi, magari a campionato in corso. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore.