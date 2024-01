Formula 1 | Ferrari: rinnovo Leclerc, spunta una clausola rescissoria?

La scorsa settimana la Ferrari ha annunciato il rinnovo di Charles Leclerc. Il monegasco, legato alla Rossa dal 2016 sin da quando è entrato nell’Academy, ha firmato il suo secondo contratto per la squadra Formula 1 dopo quello del 2019 e in scadenza alla fine di questa stagione. La Scuderia di Maranello però, nel dettaglio, non ha specificato la durata di questo nuovo accordo, facendo pensare a qualche clausola pronta a scattare nel corso degli anni. Badate bene, anche Norris ha appena firmato con la McLaren, e anche in questo caso non si conoscono i dettagli, questo probabilmente per via del cambio regolamentare in essere dal 2026 e che potrebbe sconvolgere i piani di team e piloti.

Sembra che nel contratto di Leclerc, che dovrebbe scadere nel 2028 vi sia anche una clausola rescissoria in favore del monegasco, la quale scatterebbe nel momento in cui la Ferrari non sarà in grado entro il 2026 di costruire una monoposto vincente e che permetta a Charles di lottare per il mondiale. Nel caso in cui questa clausola non dovesse essere esercitata, allora sì che l’accordo che lega la Rossa al #16 scadrà effettivamente nel 2028. Di fatto quindi, un 3+2 legato alla competitività della Ferrari nel prossimo futuro. Leclerc dovrebbe percepire una somma di poco superiore a quella percepita fino a questo momento, issandosi di fatto a leader di una squadra alla spasmodica ricerca del titolo mondiale, mentre non si sa ancora nulla sul contratto di Carlos Sainz, in scadenza alla fine di questa stagione.