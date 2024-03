Formula 1 | Russell: “Siamo in otto per il secondo posto”

Può essere soddisfatto George Russell per la seconda fila conquistata nel Gran Premio del Bahrain. In qualifica, la Mercedes sembrava ritornata in un incubo visto praticamente negli ultimi due anni, dopo gli ottimi risultati delle prove libere, ma alla fine, con un colpo di reni, il giovane inglese è riuscito a piazzarsi in terza posizione alle spalle di Verstappen e Leclerc in prima fila. Sul passo gara, la W15 dovrebbe essere più competitiva, ma pare che Max possa avere in tasca almeno tre decimi al giro, e facendo i conti, l’olandese sembra sì più vicino rispetto al 2023, ma ancora irraggiungibile.

Russell: “Spero che la qualifica non comprometta il passo gara”

“Non credo di poter ambire alla vittoria – ha detto Russell a Sky. Oggi siamo vicini, ma sono comunque tre decimi, e moltiplicati per 60 giri fanno 18 secondi, e sono tanti, poi Max avrà le gomme nuove credo. Sarà una bella battaglia per il secondo posto, realisticamente ci sono otto piloti in lotta per quella posizione e la partenza sarà estremamente importante, così come la sosta ai box e la strategia. Sembra un po’ come la Formula 2, che tutti hanno un ritmo simile”.

“E’ stato fatto un bel passo avanti in fabbrica: io e Lewis abbiamo una buona macchina, questo ci rende più contenti, anche sul passo. Max è sempre avanti e dobbiamo recuperare, però oggi la forma è stata buona, speriamo di avere un buon ritmo gara per poi concretizzare. Abbiamo fatto un gran lavoro al simulatore, grazie anche a Lewis e agli altri piloti per migliorare su questo aspetto, spero di non aver compromesso il passo gara vista la qualifica comunque buona”.