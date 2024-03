Ha preso una scelta tutta sua Lewis Hamilton, nono nelle qualifiche del Bahrain. Il campione inglese ha preferito sacrificare le qualifiche di oggi, prediligendo un assetto più consono alla gara di domani. Questo ovviamente ha compromesso e non poco la sua giornata, ma vedremo domani se alla fine pagherà. Nessun problema sulla sua Mercedes W15, la vettura va bene e rispetto allo scorso anno è stato fatto un enorme passo avanti, almeno a detta sua e anche del compagno di squadra Russell, terzo oggi.

“Ho fatto fatica durante le qualifiche così come negli ultimi due anni – ha ammesso Hamilton. La macchina va davvero bene, ma ho preso una direzione diversa per migliorare il mio ritmo gara. Ieri non mi sentivo a mio agio con la vettura e ho sacrificato le prestazioni del giro secco, forse più di quanto pensassi, ma spero che il tutto venga ripagato domani in gara. C’è molto lavoro da fare, devo superare tante macchine molto veloci che partono davanti a men, ma sono sicuro che mi divertirò. La posizione di George dimostrano tanto per la squadra. Questo dimostra quanto duramente tutti abbiano lavorato nel corso dell’inverno, ed è fantastico avere una macchina con la quale possiamo lottare con gli altri, riaccende il fuoco dentro noi piloti. Per me tutti oggi hanno svolto un ottimo lavoro”.