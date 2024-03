Bahrain – Decifrare le prestazioni dell’Aston Martin non era stato facile, al termine dei test pre-stagionali, e vedere Fernando Alonso nelle prime posizioni durante le libere aveva preannunciato una stagione sull’onda della scorsa, che ha visto lo spagnolo salire sul podio per ben otto volte. A differenza dei tifosi, Alonso non si aspettava di essere così davanti: Fernando conclude il Q3 segnando il sesto miglior tempo, scendendo in pista per un solo tentativo a metà sessione, con un distacco di poco più di tre decimi dalla pole position di Max Verstappen. Un risultato quanto più inaspettato, come racconta lo stesso asturiano al termine delle qualifiche.

Alonso: “Essere nel gruppo davanti è sorprendente”

“Sono molto soddisfatto di questo risultato che definirei inaspettato. Dopo i test della scorsa settimana sentivo che mancava sia il passo gara che quello da qualifica. Poi, le libere sono andate molto bene, ma normalmente il motore è ancora leggero, ed è la qualifica che ci mostra le reali performance: essere nel gruppo davanti è una sorpresa per me, non pensavamo di essere così competitivi – ha ammesso Fernando – abbiamo cambiato alcune cose sul set-up dopo i test, ma nulla di drammatico: dopo i test invernali pensavamo di essere un secondo dietro la Red Bull, otto decimi dietro la Ferrari, ed invece siamo li. Domani saremo tutti molto vicini, dovremo gestire la gara al meglio, ma sono fiducioso”.