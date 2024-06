Formula 1 | Red Bull, Verstappen: “Duro lavoro in fabbrica per preparare la trasferta di Montreal”

Formula 1 GP Canada Verstappen – Nel media di presentazione che Red Bull divulga il mercoledì prima del week-end di gara, Max Verstappen ha spiegato le difficoltà che la squadra si troverà ad affrontare nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Definita da tutti come una pista “vecchio stile”, a causa dell’asfalto sconnesso e dei cordoli (tasti dolenti dell’attuale RB20), l’olandese a Montreal dovrà lasciarsi alle spalle il sesto posto ottenuto a Monaco e una feeling con la vettura improvvisamente non perfetto.

Verstappen e l’analisi del GP Canada

“Dopo le difficoltà di Monaco sono stato in fabbrica per preparare insieme alla squadra il prossimo Gran Premio del Canada. La pista è davvero unica e offre dei buoni punti di sorpasso, oltre che alcuni settori abbastanza vecchio stile. Avere un buon assetto sarà fondamentale per garantirci la giusta velocità sul dritto e nei tratti guidati. E’ sempre bello tornare a Montreal: lo scenario è unico, l’atmosfera della città è fantastica e i tifosi sono molto appassionati”.