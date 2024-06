Formula 1 | GP Canada, tanti errori dei piloti nelle prime libere di Montreal [VIDEO]

Formula 1 GP Canada – Tanti piloti sono incappati in delle sbavature nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A causa dell’umido presente sulla pista, tante vetture sono incappate in sbavature lungo tutto il circuito intitolato a Gilles Villeneuve, confermando di fatto la complessità di uno dei layout più tecnici e complessi dell’intero campionato. Specialmente a fine sessione, con pista semi-bagnata e gomme d’asciutto, i piloti sono finiti sull’erba esterna delle due chicane, rischiando addirittura dei contatti al muro.

Un aspetto che dovrà certamente essere considerato per il prosieguo del fine settimana, soprattutto se come sembra le concioni dovessero confermarsi mutevoli come questa mattina. Appuntamento alle 23.00 di questa sera per la seconda sessione di lavoro sul circuito di Montreal.