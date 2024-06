Formula 1 | Perez, obiettivo riscatto nel fine settimana di Montreal

F1 GP Canada Perez – Motivato dal nuovo accordo che lo legherà alla Red Bull fino alla fine della stagione 2026, Sergio Perez non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano, dopo il clamoroso ko di Monaco, intende ritornare a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica, così da garantire alla squadra punti importanti per la sfida con McLaren e Ferrari nel mondiale Costruttori.

Perez e gli obiettivi per il Canada

“Sono felice di affrontare questo fine settimana con la consapevolezza che correrò con questo team per altri due anni. E’ incredibile avere la loro fiducia. So che abbiamo molto lavoro da fare non solo per le prossime stagioni, ma anche e soprattutto per il breve termine. Dobbiamo tornare agli standard che avevamo prima di Imola e mettere la vettura in una migliore finestra di utilizzo. La gara di Monaco è stata un disastro, ma molto è stato provocato dalla qualifica. Dobbiamo capire questo problema e risolverlo in vista di Montreal. Con la squadra vogliamo un piazzamento di vertice già al sabato, così da avere vita più semplice alla domenica”.