F1 | Zhou a muro nelle prime libere bagnate in Canada [VIDEO]

F1 GP Canada Zhou – Vi riportiamo l’errore di Guanyu Zhou nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il cinese della Sauber, nel tentativo di abbassare i propri riscontri con gomma full-wet, ha perso il controllo della vettura in ingresso di curva 5, finendo dapprima con la posteriore e successivamente con l’anteriore sinistra contro le barriere. Un impatto che ha provocato la rottura della stessa e quindi la fine anticipata della sessione. Appuntamento alle 23.00 di questa sera per la seconda sessione di libere sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve.