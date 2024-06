Ferrari | Libere positive sull’umido in Canada, Leclerc beffato dal traffico

F1 Ferrari GP Canada – Prima sessione di prove libere non particolarmente significativa al Gran Premio del Canada: il turno è iniziato con pista bagnata che si è progressivamente asciugata, fino a permettere di girare con pneumatici slick nel finale, momento in cui Carlos Sainz ha ottenuto il secondo miglior tempo davanti al compagno Charles Leclerc.

22 giri. La sessione è iniziata in orario ma solo dopo 23 minuti la prima vettura è scesa in pista. Charles è uscito dai box con gomme Intermedie a meno di mezz’ora dal termine, imitato da Carlos ma prima che entrambi potessero completare un giro è stata esposta la bandiera rossa per un incidente di Guanyu Zhou. Alla ripresa Charles ha stabilito 1’27”560, mentre Carlos ha ottenuto 1’27”485. A sei minuti dal termine Leclerc è andato in pista con gomme Soft imitato dal Sainz. Il monegasco ha ottenuto 1’25”306 pur trovando traffico, mentre lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’24”763. Per entrambi i piloti undici i giri completati.