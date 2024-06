Formula 1 | Verstappen: “Non definirei Monaco un contrattempo” [VIDEO]

Formula 1 Verstappen GP Canada – Intervistato dalla stampa internazionale nel giovedì del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen è tornato a parlare delle difficoltà affrontate dalla Red Bull a Monte Carlo, evidenziando come la squadra sia estremamente consapevole del lavoro che deve portare avanti per risollevarsi nel confronto con McLaren e Ferrari.

L’olandese, proprio in tal senso, ha ribadito la complessità del pacchetto monoposto sul fronte cordoli e bump, rivelando come lo staff tecnico stia cercando di correggere questo aspetto della RB20 per il prosieguo dell’annata, anche se Montreal – con ogni probabilità – potrebbe rivelarsi un appuntamento critico.