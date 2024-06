F1 | Vasseur rivela: “Ferrari affronta i week-end in modo diverso rispetto al 2023”

F1 Ferrari Vasseur – Forte della vittoria ottenuta due settimane fa a Monaco, Frederic Vasseur ha parlato dell’approccio che Ferrari sta portando avanti nella preparazione dei week-end di gara, precisando come la squadra, rispetto al passato, dedichi più tempo all’ottimizzazione del pacchetto in ottica gara. Al contrario del 2023, Charles Leclerc e Carlos Sainz si focalizzano sul ritmo gara già dal venerdì mattino, eseguendo diversi run in configurazione “passo”. Una condizione che aiuta i tecnici a capire i punti deboli e forti della vettura in vista della domenica. Un cambiamento che ad oggi, considerando le difficoltà emerse con la SF-23 dello scorso anno, sta premiando il lavoro della Scuderia con la SF-24.

Vasseur e l’approccio Ferrari

“L’anno scorso il delta in qualifica tra noi e la Red Bull era minore rispetto alla gara, tranne in alcune occasioni. Diciamo che il deficit che subivamo alla domenica ci è costato parecchi punti nel corso del 2023. Oggi abbiamo cambiato approccio e siamo più concretati sulla preparazione della corsa. Cominciamo a lavorare sulla domenica già nelle FP1 grazie a una serie di lunghi stint. Siamo molto più concretati sull’approccio domenicale. Ovviamente questo tipo di lavoro può penalizzare la qualifica, ma come squadra abbiamo cambiato il nostro focus perchè i punti si fanno alla domenica, non al sabato. Non è un cambio di mentalità, bensì un cambiamento dovuto alle conseguenze dei rapporti dell’anno scorso”.