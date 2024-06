F1 | Norris non si pone limiti: obiettivo vittoria in Canada [VIDEO]

F1 Norris GP Canada – Lando Norris a caccia del primato nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’inglese della McLaren, dopo i buoni risultati ottenuti tra Miami, Imola e Monte Carlo, intende confermarsi nelle zone di vertice della classifica grazie all’ottima competitività espressa dalla MCL38, vettura che ad oggi può tranquillamente giocarsela alla pari di Red Bull e Ferrari. Montreal, proprio in tal senso, grazie alle sue chicane e alle sue caratteristiche, potrebbe rivelarsi un buon terreno di caccia sia per lui che per il compagno di squadra Oscar Piastri.