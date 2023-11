F1 | Drugovich confermato come test e reserve driver Aston Martin per il 2024

L’Aston Martin ha ufficializzato la permanenza di Felipe Drugovich come pilota di riserva e di sviluppo anche per la prossima stagione. Inoltre la scuderia inglese ha annunciato che il giovane pilota brasiliano sarà al volante della AMR23 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma il prossimo 24 novembre. In questa stagione Drugovich ha già avuto modo di mettersi alla guida della verdona di Silverstone in un weekend iridato, con la partecipazione nelle FP1 di Monza dove prese il posto di Lance Stroll. Allo Yas Marina Circuit andrà invece a sostituire Fernando Alonso.

“Sono davvero orgoglioso di continuare a lavorare con Aston Martin per la seconda stagione – ha dichiarato Drugovich – Quest’anno ho imparato moltissimo, non solo in pista, ma lavorando con gli ingegneri al simulatore e dal programma di sviluppo che è stato pensato per me. Sono orgoglioso del contributo che ho potuto dare e felice di aver potuto contribuire a far progredire lo sviluppo della AMR23. La mia attenzione ora si sposta verso la preparazione per la prossima sessione FP1 ad Abu Dhabi. Non vedo l’ora di guidare di nuovo l’AMR23 e del lavoro che svolgerò con gli ingegneri durante l’inverno per prepararmi al 2024”.

Il pilota brasiliano ha poi continuato: “Voglio ringraziare tutto il team per il loro incredibile supporto negli ultimi 12 mesi; e un grande ringraziamento ai miei partner brasiliani, XP, Porto e Banco Master, che mi hanno supportato in ogni fase del percorso”.

“Tutti all’Aston Martin sono molto contenti che Felipe resterà con noi nel 2024 – ha detto il team principal Mike Krack – È un volto familiare all’interno del team; comprende le particolari esigenze del ruolo, ha un’enorme etica del lavoro e ha mostrato la sua velocità ed esperienza dopo aver sostituito magnificamente per un infortunato Lance Stroll durante i test pre-campionato in Bahrein”.

Krack, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ogni volta che si mette al volante vediamo chiaramente la forza del suo contributo: il suo ritmo, il suo feedback e il suo impegno sono tutti estremamente preziosi per i nostri ingegneri. Non vediamo l’ora che concluda la sua stagione in grande stile con un’altra opportunità di guidare l’AMR23 durante la prima sessione di libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Non vediamo l’ora di vivere insieme un’altra stagione produttiva l’anno prossimo”.