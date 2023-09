Formula 1 | Norris snobba Perez: McLaren e Ferrari in lotta per il secondo posto a Suzuka

Nelle prove libere del Gran Premio del Giappone, la Red Bull sembra essere tornata laddove le compete, ossia in testa con Max Verstappen, seppur con un distacco non così ampio, visto il secondo posto di Leclerc a tre decimi dal campione olandese. A un decimo dal pilota della Ferrari troviamo Lando Norris, terzo a fine giornata, a conferma di una McLaren in gran forma anche nello splendido tracciato di Suzuka. Il britannico, raggiunto dai media al termine delle Libere 2, crede che la lotta per il secondo posto sia molto aperta, snobbando di fatto il povero Perez, anche oggi disperso a metà gruppo.

“Penso che degrado e ritmo saranno determinanti in questo weekend – ha detto Norris. Sotto questi aspetti, sarà una gara più complicata rispetto a Singapore. Il passo è piuttosto buono, non stiamo soffrendo, ma ci saranno tanti team competitivi e dovremo capire sui long run come saremo rispetto agli altri. Forza Red Bull? Penso sia normale vedere questo divario tra i due piloti: molto spesso siamo riusciti a tenere dietro Perez, mentre Max va normalmente così. Saranno molto veloci in qualifica e in gara lo sono sempre, credo che Max vincerà tutto, però ci sarà una bella battaglia per la seconda posizione, saremo lì con la Ferrari”.