F1 | Rosberg: “Sarà fantastico ammirare la battaglia tra Leclerc e Hamilton”

Il 2025 regalerà la coppia che potenzialmente sarà la più talentuosa in griglia, quella Ferrari formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’inglese, che si appresta a disputare la sua ultima stagione con Mercedes, ha ceduto alla corte del Cavallino e dalla prossima stagione si accaserà in rosso dove prenderà il posto di Carlos Sainz.

Nico Rosberg, che in Mercedes è stato compagno di squadra di Hamilton riuscendo tra l’altro ad avere la meglio nel confronto con l’inglese nella contesa iridata del 2016, ha sottolineato come sarà molto interessante osservare la sfida che vedrà fronteggiarsi lo stesso Lewis e il futuro teammate Leclerc.

“Non vediamo l’ora che arrivi questa dinamica – ha dichiarato Rosberg a Sky Sports F1 – Charles non sembra uno che entra troppo in conflitto con il suo compagno di squadra. Questo renderà le cose più facili, forse non sarà troppo estremamente piccante”.

Rosberg ha poi aggiunto: “Tuttavia Charles è probabilmente il secondo miglior pilota in qualifica dopo Max Verstappen, sarà una dura battaglia per entrambi. Penso che il livello potrebbe essere abbastanza simile, quindi sarà fantastico ammirarlo”.