Formula 1 | Ferrari, Vasseur si aspetta un fine settimana serrato a Suzuka [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Ferrari Vasseur – Intercettato da Carlo Vanzini nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Frederic Vasseur ha promosso la performance della Ferrari nel venerdì di Suzuka, precisando come Carlos Sainz e Charles Leclerc siano riusciti a raccogliere tante informazioni importanti sul comportamento della SF-23 nei lunghi curvoni del circuito giapponese. Riscontri importanti che il Team Principal spera di ribadire nel proseguo del fine settimana.

Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, il Manager francese ha preferito non sbilanciarsi, precisando come l’equilibrio registrato nelle posizioni di vertice – soprattutto nel confronto con la McLaren – costringerà la Rossa a condurre un fine settimana privo di sbavature. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere con il secondo tempo, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro cronometrico.

Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.