F1 | Ferrari, Villeneuve: “2025 più importante per Leclerc che per Hamilton”

La novità più importante che ha caratterizzato il mercato piloti, una vera e propria bomba mediatica, è stata caratterizzata dall’annuncio dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e del futuro passaggio in Ferrari a partire dal 2025. L’inglese dunque si appresta a disputare gli ultimi mesi da pilota della Stella prima di iniziare l’ultima grande sfida della carriera vestito di rosso.

Discutendo del futuro passaggio di Hamilton alla corte del Cavallino l’ex Williams Jacques Villeneuve ha sottolineato come nella sfida tra il monegasco e l’inglese la valenza più importante di questo esito penda più dalla parte del numero 16. Perché Leclerc, al contrario di Hamilton, è un pilota che deve ancora affermarsi definitivamente e dunque la battaglia interna con il sette volte campione del mondo sarà un ulteriore importante metro di valutazione.

“Ha dimostrato molta velocità, ha dimostrato di essere super veloce, ma non è lui che ha vinto la gara per la Ferrari l’anno scorso”, ha dichiarato Villeneuve intervistato dalla testata GPFans.com.

Il campione del mondo 1997 proseguendo il proprio pensiero ha aggiunto: “Quindi sarà interessante vedere come tutto questo si bilancia all’interno della Ferrari. Questo sarà decisivo per Charles, non per Lewis”.