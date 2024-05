F1 | Ferrari: ecco la nuova livrea per il GP di Miami [FOTO E VIDEO]

In occasione del Gran Premio di Miami che si disputerà questo weekend e della nuova title partnership con HP, Ferrari scenderà in pista con una nuova livrea che riporta i colori che un tempo hanno caratterizzato la scuderia di Maranello. Azzurro La Plata e Azzurro Dino che richiamano anche il colore del logo HP. Le monoposto vestiranno queste colorazioni esclusivamente per Miami e saranno visibili sulle ali, sull’engine cover, sull’halo, sugli specchietti retrovisori, sui numeri di gara e anche sui cerchi, per ricordare le monoposto di Formula 1 di Ferrari negli anni Sessanta, a cominciare dalla 158 F1 con la quale John Surtees si aggiudicò il titolo mondiale proprio sessant’anni fa in terra americana.

Ovviamente il cambiamento riguarderà anche le divise dei piloti.

Frederic Vasseur: “Il Gran Premio di Miami di questo weekend sarà una pagina da ricordare nella storia del nostro team. In Florida celebreremo la nostra azienda attraverso una livrea speciale che ci permette di riscoprire due colori che sono parte della nostra tradizione. Per la squadra questa gara segna inoltre l’inizio della collaborazione con HP, nostro nuovo title partner. Scuderia Ferrari e HP condividono molti valori, tra cui uno spirito vincente e una direzione di pensiero chiara che sono alla base della nostra partnership. Le nostre due aziende sono accomunate dalla costante ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione tecnologica, elementi chiave nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Come nella nostra squadra, anche HP crede nell’importanza di mettere in condizione ciascun membro dell’organizzazione di dare il meglio di sé perché è solo con il lavoro di tutti che si possono ottenere grandi risultati. Allo stesso modo crediamo nella necessità di nutrire il talento, formando e responsabilizzando le persone come noi facciamo con la nostra Driver Academy. Con tanti elementi in comune, siamo convinti che la title partnership con HP poterà a entrambe i marchi grande beneficio e non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme”

The covers are off!! 🔵 Time to meet our #MiamiGP challenger 🤩 #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024