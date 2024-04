F1 | Ferrari, Leclerc: “Gli aggiornamenti indirizzeranno la nostra stagione”

L’appuntamento di Shanghai, tornato nel calendario iridato di Formula 1 dopo ben cinque anni d’assenza, ha mostrato per la prima volta nel corso della stagione una Ferrari in difficoltà non solo nel tenere il passo della Red Bull (che ancora una volta ha dominato la scena con Max Verstappen) ma anche della McLaren che con Lando Norris è stata protagonista di una solida posizione valsa la seconda posizione alle spalle del campione del mondo in carica.

Dunque per la Ferrari è arrivato il tempo di portare in pista i primi aggiornamenti, previsti per le prossime gare al contrario invece dei rispettivi competitor che hanno già portato in pista gli sviluppi, che dovrebbero permette alla scuderia del Cavallino di ritornare a giocarsi le primissime posizioni come accaduto nelle gare precedenti a quella in Cina.

Sugli aggiornamenti ne ha discusso Charles Leclerc. con l’alfiere del Cavallino che ha ammesso come quello degli sviluppi sia uno step molto importanti che inevitabilmente darà un indirizzo al Mondiale della Ferrari. Quella in Cina, dove la Rossa ha riscontrato varie problematiche tra cui quella di non riuscire a mandare in temperatura le gomme, è stata la prima gara del 2024 dove Maranello non è riuscita a salire sul podio.

“Penso che ciò che cambierà le regole del gioco sarà l’aggiornamento, quindi dovremo concentrarci su quello”, ha dichiarato Leclerc intervenendo ai microfoni di Sky Spots F1.

Il monegasco, completando il proprio intervento, ha aggiunto: “Non appena li avremo ci daranno la direzione per il resto della stagione”.