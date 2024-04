F1 | Ferrari non cambia i piani: a Miami senza grosse novità alla SF-24

F1 Ferrari GP Miami – Nessuna grande novità per la Ferrari nel prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante le voci delle ultime settimane, alimentate dalla prestazione non positiva emersa in Cina, la Rossa ha scelto di proseguire sulla strada della coerenza, almeno per il fine settimana in Florida, ribadendo la propria fiducia nel concetto di “base” della SF-24 che fino ad oggi ha ottenuto quattro podi in cinque gare e una splendida doppietta nell’appuntamento mondiale di Melbourne.

A causa del format Sprint che verrà utilizzato negli Stati Uniti (solo 60 minuti di libere prima delle sessioni ufficiali), la compagine capitanata da Frederic Vasseur ha preferito rimandare il debutto del nuovo pacchetto evolutivo ad Imola, prova di casa in programma tra due settimane. Una scelta di coerenza, rispetto a quanto affermato già da inizio anno, che a Miami alzerà e non di poco la pressione sulle loro spalle di Charles Leclerc e Carlos Sainz, visto che la McLaren – come ha confermato Andre Stella prima di partire per la Florida – presenterà diversi update che mirano ad azzerare il gap con la stessa Rossa e la compagine campione del mondo, soprattutto in termini di gestione gomme in gara.

All’Hard Rock Stadium, prova comunque sulla carta favorevole per le caratteristiche della SF-24, è quindi lecito aspettarsi una sfida sul filo dei millesimi, sia al sabato che alla domenica. Una battaglia senza esclusioni di colpi alle spalle della favorita Red Bull, pronta con Max Verstappen a mettere in cassaforte un’altra vittoria in questa dominante prima parte di stagione.