F1 | Ferrari, nuovo fondo a Suzuka: l’analisi allo Sky Tech [VIDEO]

F1 GP Giappone novità Ferrari- Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matte Bobbi ha analizzato il nuovo fondo presentato dalla Ferrari a Suzuka, precisando come la novità – almeno sulla carta – dovrebbe aiutare la SF-23 a ben sposarsi con le caratteristiche ad alto carico del circuito giapponese.

Una novità varata subito dopo la pausa estiva e portata in questa mattina che, tempi alla mano, sembra aver regalato a Carlos Sainz e Charles Leclerc decimi importanti nella lotta con McLaren, Aston Martin e Mercedes. Vedremo se i riscontri positivi di questa mattina verranno confermati anche nel proseguo di questo fine settimana in Giappone.

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere con il secondo tempo, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro cronometrico. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.