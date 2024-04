F1 | Doornbos: “Leclerc troppo gentile, Hamilton lo divorerà”

Con una Ferrari competitiva nel 2025 non ci sarà partita, secondo il parere di Robert Doornbos. Per l’ex pilota olandese, che ha militato in Formula 1 tra 2005 e 2006 alla guida di Minardi e Red Bull, non c’è dubbio su chi sarà il principale protagonista all’interno del box del Cavallino tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Doornbos infatti scommette che, se la Rossa del prossimo sarà pronta a giocarsi il Mondiale, il sette volte iridato farà un solo boccone del futuro compagno di squadra.

Doornbos, commentando il prossimo approdo dell’attuale alfiere della Mercedes alla corte di Maranello dove prenderà il posto di Carlos Sainz, ritiene che Leclerc abbia troppo la “faccia da bravo ragazzo” per riuscire a compere con uno come Hamilton.

“Leclerc è troppo gentile per diventare campione del mondo – ha dichiarato Doornbos a Ziggo Sport – Per Leclerc non è possibile avere come compagno un Hamilton o un Verstappen. Supponiamo che la Ferrari abbia la macchina migliore l’anno prossimo, Hamilton se lo divorerà”.

L’olandese, completando il proprio pensiero sul monegasco, ha aggiunto: “Leclerc non mi sembra duro quando osservo gli errori che commette e come si comporta con i suoi ingegneri”.