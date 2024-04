F1 | Ferrari svela i primi particolari della livrea azzurra per Miami [FOTO]

F1 Ferrari GP Miami – Ferrari ha svelato i primi particolari in azzurro della livrea che utilizzerà nel prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In attesa della grafica definitiva che sarà mostrata al pubblico solo mercoledì, all’interno del paddock statunitense, la Rossa ha pubblicato sui social uno scatto dei copricestelli, i quali sono totalmente colorati in azzurro con dei particolari in blu scuro. Un “assaggio” che mira ovviamente a far crescere l’attesa in vista di una livrea che renderà unico il prossimo appuntamento mondiale sul tracciato semi-cittadino che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium.

Azzurro La Plata e Azzurro Dino

L’Azzurro La Plata, piuttosto chiaro, colore nazionale delle auto delle squadre argentine, era simile alla tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni più vincenti. L’italiano due volte campione del mondo era infatti solito indossare una maglia azzurra con un casco coordinato, che erano i suoi portafortuna.

Dello stesso colore erano le tute dei piloti negli anni Sessanta, come John Surtees e Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Chris Amon. Di quella tonalità era anche la tuta di Niki Lauda nel suo primo anno con la Scuderia, così come appunto i camici degli operai di Maranello.

L’altro colore che Ferrari ha voluto riscoprire per Miami è l’Azzurro Dino, un blu più carico che attirò l’attenzione di diversi piloti della Scuderia e in particolare di Arturo Merzario e Clay Regazzoni, l’ultimo a indossarlo nel 1974. Da allora, sulle tute dei piloti l’azzurro ha lasciato il posto al rosso, e a volte il bianco.

Ferrari, l’omaggio alla tradizione racing negli USA

La scelta cromatica è anche una citazione storica del legame fra Ferrari e il mondo racing statunitense, nell’anno del 70° anniversario della presenza del marchio oltreoceano. Qui il Rosso Corsa, tonalità che sin dagli anni Venti ha contraddistinto le automobili da competizione italiane, ha lasciato il posto al bianco-blu degli Stati Uniti nelle ultime due gare della stagione di F1 del 1964, un accostamento utilizzato anche per altre vetture del North American Racing Team (N.A.R.T.) fondato dall’importatore Luigi Chinetti. In alcune vetture della N.A.R.T. il blu dei cerchi si è unito al rosso della livrea in un binomio cromatico inusuale quanto affascinante.