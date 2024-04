Formula 1 | Vasseur: “Hamilton e Leclerc andranno d’accordo in Ferrari”

F1 Hamilton Leclerc – La convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc non porterà alcun tipo di problema alla Ferrari, parola di Frederic Vasseur.

In una lunga chiacchierata concessa a Radio France, il Team Principal della Ferrari ha parlato della line-up della Rossa per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come l’esperienza dell’inglese e la “sete” di vittoria del monegasco aiuteranno la Scuderia a perseguire gli obiettivi che tutti quanti si aspettano per il triennio che scatterà dal prossimo anno. Un mix vincente, sotto tutti i punti di vista, che non creerà alcun tipo di problema in termini di equilibro o di gestione in pista.

Hamilton, ricordiamo, approderò a Maranello alla fine di questa stagione e prenderà il posto di Carlos Sainz, attualmente senza sedile per il 2025. Un innesto di spessore che, unito alla conferma di Leclerc per i prossimi tre anni (almeno), garantirà alla scuderia italiana una delle migliori line-up presenti sullo schieramento di partenza.

Vasseur sul rapporto tra Hamilton e Leclerc in Ferrari

“Sono felice perchè sono convinto che Charles e Lewis andranno d’accordo. Inoltre l’arrivo di Hamilton aiuterà Leclerc come pilota. E non parliamo solo di prestazioni, ma anche di supporto tecnico ed esperienza. Charles beneficerà della presenza di Lewis, per quanto mi riguarda un maestro assoluto del Circus, per 365 giorni all’anno”.