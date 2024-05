F1 | Vettel al GP di Imola: guiderà la McLaren MP4/8 di Ayrton Senna[VIDEO]

Oggi ricorre il triste anniversario della scomparsa di Ayrton Senna, vittima di un terribile incidente alla curva del Tamburello durante il Gran Premio di Imola. In occasione della gara che si disputerà il prossimo 19 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Sebastian Vettel renderà omaggio al compianto pilota brasiliano facendo un giro d’onore a bordo della McLaren MP48 guidata da Senna nel 1993, l’ultima stagione con la squadra britannica prima del suo passaggio alla Williams per la stagione successiva.

“Ayrton Senna non era solo un pilota che stimavo molto per essere uno dei migliori piloti che abbia mai visto, ma anche un uomo di grande compassione. Sono passati 30 anni dal suo incidente e vorrei rendere omaggio ad Ayrton. Sarò a Imola per il Gran Premio per guidare la sua vettura, la McLaren MP4/8. Spero di vedervi domenica 19 maggio. #FOREVERSENNA”, il commento di Vettel che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram.