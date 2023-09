Formula 1 | McLaren, Piastri soddisfatto dell’ottavo posto nelle libere in Giappone

La prima giornata di prove libere a Suzuka è stata tutto sommato positiva per la McLaren. Abbiamo già parlato del terzo posto conquistato da Norris, il quale si sente in piena lotta con la Ferrari per il secondo posto nella gara di domenica, snobbando di fatto il povero Perez. L’altro lato del box, quello occupato da Piastri è stato altresì positivo: la MCL60 del pilota australiano è stata aggiornata alle ultime specifiche, mettendo quindi il giovane Oscar, oggi ottavo, alla pari con il suo compagno di squadra.

“E’ stata una giornata abbastanza positiva qui in Giappone – ha dichiarato Piastri al termine della seconda sessione di libere. Il circuito mi piace tantissimo, è stato molto divertente guidarci su una vettura di Formula 1, ma ci sono ancora delle cose sulle quali voglio lavorare. Tutto sommato comunque è stato un buon venerdì, e come squadra penso che sia andata bene. Sono impaziente di tornare in pista domani, spero di migliorare alcune cose, ma è stato sicuramente un buon inizio di weekend”.