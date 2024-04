Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “C’è il potenziale per fare bene a Miami”

Nel mezzo di tutte le voci di mercato e che riguardano anche la Ferrari, la quale sembra essere in pole position per l’ingaggio di Adrian Newey, ormai prossimo all’uscita dalla Red Bull, c’è anche un Gran Premio da preparare. In questo fine settimana infatti si corre a Miami per la sesta prova del mondiale 2024 di Formula 1. Nel circuito cittadino della Florida, la Rossa sarà un po’ più azzurra, andando a sfoderare una livrea speciale in onore della storia del Cavallino Rampante, ma la cosa più importante riguarda ovviamente gli aspetti tecnici: la SF-24 sarà ancora la monoposto base che abbiamo visto fino in Cina, l’unico dubbio riguarda l’arrivo o meno di un nuovo fondo, ma per un aggiornamento corposo bisognerà attendere il weekend di casa a Imola, anche per via del formato Sprint, nuovamente presente in questo fine settimana, e che non permette ai team di provare in pista gli update.

“Torniamo a confrontarci con il format della Sprint che abbiamo un po’ patito in Cina – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Lo facciamo su un circuito molto diverso, sul quale stavolta abbiamo a disposizione i dati delle ultime due stagioni. Ci aspettiamo di fare meglio rispetto a due settimane fa e sono convinto che ne abbiamo il potenziale, specie considerato quanto sono vicini i valori in campo alle spalle di chi comanda il campionato. Di nuovo sarà importante sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione, soprattutto per lavorare sulla qualifica, che ultimamente ci ha visto faticare più del dovuto”.

“Questo weekend è speciale per la nostra azienda e anche per la squadra dal momento che esordisce con noi il nuovo title partner HP. Come team faremo il massimo per inaugurare la nostra collaborazione con un risultato importante”.