Formula 1 | Mercedes, Wolff si complimenta con la squadra

La Mercedes si è aggiudicata la seconda posizione nel campionato costruttori, battendo la Ferrari ad Abu Dhabi grazie al terzo posto di Russell e al nono di Hamilton. Per la squadra di Brackley quindi la piazza d’onore alle spalle della Red Bull, una magra consolazione dopo gli anni di dominio dal 2014 al 2021 (costruttori). Certamente nel team anglo/tedesco le aspirazioni sono ben altre, e per la prima volta da quando è nata l’era turbo ibrida non è stata in grado di vincere nemmeno un Gran Premio nell’arco di una stagione.

“La lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori è stata molto serrata, ma alla fine abbiamo vinto – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. La guida di George è stata eccezionale, e Leclerc è stato molto sportivo, non ha provato a rallentarlo. E’ stata una battaglia tra due grandi squadre e brand. E’ certamente positivo avere la meglio, è un’enorme ricompensa per il lavoro di tutta la squadra essere vicecampioni del mondo, ma è anche una grande motivazione per fare meglio l’anno prossimo, ed è su questo che dobbiamo concentrarci adesso. Abbiamo tante cose buone in cantiere, specialmente sfruttando l’apprendimento di queste stagioni. Adesso prendiamo questo risultato per trasferirlo in fabbrica, dobbiamo raggiungere le stelle e questo accadrà, lo prometto”.