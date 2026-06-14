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F1 | GP Barcellona, Racing Bulls convince in qualifica: Lawson ottavo

Lindblad manca la Top 10 per un soffio

di Jessica Cortellazzi14 Giugno, 2026
F1 | GP Barcellona, Racing Bulls convince in qualifica: Lawson ottavo

Qualifiche positive per la Racing Bulls sul circuito di Barcellona, con Liam Lawson protagonista di un’ottima prestazione che gli ha permesso di conquistare l’accesso al Q3 e l’ottava posizione sulla griglia di partenza. Più amaro, invece, il sabato di Arvid Lindblad, escluso per un soffio dalla top ten dopo alcuni problemi riscontrati nel giro decisivo della Q2. Nonostante la delusione per il mancato approdo in Q3 con entrambe le vetture, il team guarda con fiducia alla gara, forte di un passo mostrato durante tutto il weekend e della possibilità di lottare per la zona punti in una corsa che si preannuncia impegnativa sul fronte della gestione degli pneumatici.

Liam Lawson: “Passo migliore di quanto ci aspettassimo”

“Sono piuttosto soddisfatto della giornata di oggi. Abbiamo disputato una sessione di qualifiche davvero solida e siamo riusciti a mettere insieme un buon giro quando contava di più. È un peccato per Arvid, perché avevamo sicuramente il potenziale per portare entrambe le vetture in Q3, ma ci sono comunque molti aspetti positivi da portare a casa come squadra. Il nostro passo è stato leggermente migliore di quanto ci aspettassimo, il che è incoraggiante, e ora l’obiettivo è continuare a costruire su queste basi in vista di domani. C’è una grande opportunità per aggiungere altri punti al nostro bottino, ma non sarà semplice. La gara sarà impegnativa a causa dell’elevato degrado degli pneumatici su questo circuito, quindi la gestione delle gomme e l’esecuzione perfetta di ogni fase saranno fondamentali. Continueremo a concentrarci sul nostro lavoro e vedremo cosa riusciremo a ottenere”

Arvid Lindblad: “Dispiaciuto ma ci sono opportunità per fare punti”

“Sono un po’ deluso dal risultato, perché il finale della Q2 è stato sfortunato. Ho dovuto interrompere il mio ultimo giro lanciato a causa dell’assenza di deploy in direzione di Curva 1; tuttavia, a quel punto ero già in ritardo di circa due decimi, quindi non c’era molto altro che potessimo fare. Detto questo, la vettura è stata competitiva per tutto il weekend ed è stata veloce in ogni sessione, quindi voglio fare i complimenti alla squadra per l’eccellente lavoro svolto. Guardando a domani, ci aspettiamo una gara lunga con almeno due soste, vista l’elevata usura degli pneumatici. Ci sono sicuramente opportunità per conquistare punti e durante la corsa non mancheranno le occasioni, quindi sarà importante sfruttarle al massimo ed estrarre tutto il potenziale dalla vettura”

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Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

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