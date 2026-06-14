F1 | GP Barcellona, Racing Bulls convince in qualifica: Lawson ottavo

“Sono piuttosto soddisfatto della giornata di oggi. Abbiamo disputato una sessione di qualifiche davvero solida e siamo riusciti a mettere insieme un buon giro quando contava di più. È un peccato per Arvid, perché avevamo sicuramente il potenziale per portare entrambe le vetture in Q3, ma ci sono comunque molti aspetti positivi da portare a casa come squadra. Il nostro passo è stato leggermente migliore di quanto ci aspettassimo, il che è incoraggiante, e ora l’obiettivo è continuare a costruire su queste basi in vista di domani. C’è una grande opportunità per aggiungere altri punti al nostro bottino, ma non sarà semplice. La gara sarà impegnativa a causa dell’elevato degrado degli pneumatici su questo circuito, quindi la gestione delle gomme e l’esecuzione perfetta di ogni fase saranno fondamentali. Continueremo a concentrarci sul nostro lavoro e vedremo cosa riusciremo a ottenere”

Arvid Lindblad: “Dispiaciuto ma ci sono opportunità per fare punti”

“Sono un po’ deluso dal risultato, perché il finale della Q2 è stato sfortunato. Ho dovuto interrompere il mio ultimo giro lanciato a causa dell’assenza di deploy in direzione di Curva 1; tuttavia, a quel punto ero già in ritardo di circa due decimi, quindi non c’era molto altro che potessimo fare. Detto questo, la vettura è stata competitiva per tutto il weekend ed è stata veloce in ogni sessione, quindi voglio fare i complimenti alla squadra per l’eccellente lavoro svolto. Guardando a domani, ci aspettiamo una gara lunga con almeno due soste, vista l’elevata usura degli pneumatici. Ci sono sicuramente opportunità per conquistare punti e durante la corsa non mancheranno le occasioni, quindi sarà importante sfruttarle al massimo ed estrarre tutto il potenziale dalla vettura”