F1 | Christian Horner celebra la sua imbattibile Red Bull

Irripetibile. E’ questa la prima parola che viene in mente guardando all’intera stagione disputata dalla Red Bull di Christian Horner. Ventuno gare su ventidue vinte, un record incredibile macchiato da una sola vittoria rossa, quella di Carlos Sainz a Singapore. La RB19, come dice lo stesso team principal, è una vettura destinata ad entrare nella storia: è la macchina invincibile per eccellenza, e i numeri parlano a favore suo e del campione del mondo Max Verstappen. In diciannove anni di storia, il team anglo-austriaco ha conquistato la doppietta in campionato per la prima volta, con l’olandese e Sergio Perez al vertice della classifica. Elencare ancora gli innumerevoli record infranti sarebbe inutile: la domanda che tutti si pongono è se si può fare meglio di così, e se sarà proprio la Red Bull a battere se stessa.

“E così cala il sipario su una stagione che può solo essere definita incredibile. Questa vettura entrerà nei libri di storia. Vincere ventuno gare su ventidue è un risultato che non avremmo mai creduto possibile. Che anno, non solo per quanto avete visto nei weekend di gara, ma sopratutto per tutto quanto accaduto dietro le quinte, in fabbrica e in tutta l’azienda. Tutto lo staff di supporto ha reso possibile questo risultato, lavorando nel costruire e gestire questa vettura. Credo che tutti siano molto orgogliosi di questo risultato, questa squadra ha uno spirito vincente e la loro determinazione è incredibilmente forte” ha esordito Horner dopo i festeggiamenti in pista.

“A questo, si aggiungono Max e Checo. Che coppia straordinaria. Il loro duro lavoro ed impegno ci hanno portato la prima doppietta nel campionato. Durante la stagione Max è stato praticamente perfetto, ogni weekend ha migliorato le sue performance, è la sua stagione migliore. E’ stata anche la migliore di Checo e il suo miglior piazzamento in campionato. Non è stato facile per lui, ma è riuscito a riscattarsi – continua il team principal – alla fine, vorrei ringraziare i nostri partner e i nostri tifosi, che hanno giocato un ruolo importante in questa stagione storica. Il loro impegno verso la squadra è stato immediato sin dall’inizio, e siamo incredibilmente grati del loro supporto. Spero che potremo usare tutte le lezioni che questa vettura ci ha dato per la nostra ventesima macchina. Sarà un altro anno speciale per la nostra ventesima stagione, dove continueremo a difendere i nostri due titoli. Le preparazioni sono già iniziate, ci godremo le vacanze mentre già guardiamo avanti a quanto accadrà nel 2024”.