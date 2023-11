F1 | Dominio Red Bull-Verstappen, i complimenti del “Professore” Prost

Ventuno successi, diciannove dei quali portano la firma di Max Verstappen, in ventidue appuntamenti. Numeri da capogiro per la Red Bull che nel campionato conclusosi ieri, con la gara finale disputata allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, ha messo la parola fine ad un Mondiale letteralmente dominato a braccetto con il proprio alfiere Verstappen. Sul binomio Red Bull-Verstappen ne ha discusso Alain Prost, con il quattro volte campione del mondo presente nell’ultimo weekend di gara dell’anno, che ha voluto fare i complimenti alla scuderia anglo-austriaca e all’olandese per il grandissimo lavoro svolto in questi mesi.

“Ho guardato da tifoso perché non sono più coinvolto in nessuna squadra – ha dichiarato Prost – Molte persone hanno detto che è stato un anno negativo perché una squadra e un pilota hanno dominato. Ma riconosco sempre quando ci sono prestazioni come Red Bull e Max. Quando qualcuno domina in quel modo è la somma del lavoro svolto. E non puoi far altro che congratularti. Se vuoi arrivare a quel livello devi lavorare meglio. Capisco che a volte sia frustrante, ma a livello personale penso che sia fantastico”.

Prost poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Come piloti abbiamo tutti il ​​nostro stile di guida e il nostro approccio. Max è ancora molto giovane, ma l’attenzione che ha messo sulla sua carriera fin dall’inizio e la passione per il motorsport sono molto importanti. Dice sempre quello che vuole e pensa. Non si vede spesso qualcuno così dedito al proprio sport. C’è qualcosa di molto speciale in lui: diventa sempre più veloce e acquisisce sempre più esperienza”.