Formula 1 | Mercedes, Wolff non ci sta dopo il disastro di Zandvoort

La Mercedes è in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione di Zandvoort. Non si tratta di prestazione pura, quanto di scelte sbagliate e incapacità di leggere bene le situazioni caotiche che si sono presentate in Olanda. La squadra capitanata da Toto Wolff vede in Monza una grande occasione di riscatto, con una vettura, la W14 che può seriamente contendere il podio a Ferrari e Aston Martin. Impensabile poter prendere la Red Bull nel Tempio della Velocità, laddove il DRS della RB19 sarà pressoché irraggiungibile in termini di performance.

“Il weekend di Zandvoort è stato frustrante – ha ammesso Wolff. C’era del potenziale ma non siamo riusciti a capitalizzarlo. Abbiamo sbagliato la chiamata ai box nel momento in cui bisognava montare le gomme intermedie e questo ci ha messo in netto svantaggio rispetto agli altri. Da lì in poi dovevamo salvare il salvabile. I due piloti hanno recuperato bene, ma alla fine George ha forato ed è rimasto fuori dalla lotta. Abbiamo perso delle possibilità e questo ci dà molto fastidio, ma questi weekend ci danno stimoli per riprenderci al meglio. Ci sono tante cose da imparare in vista della prossima gara, e fortunatamente non dobbiamo aspettare molto. Le caratteristiche della pista di Monza sono completamente opposte rispetto a quelle di Zandvoort, quindi vedremo come ci comporteremo. Ci sarà sicuramente un’altra atmosfera spettacolare sulle tribune”.