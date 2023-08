Formula 1 | AlphaTauri, Lawson pronto per un week-end completo sulla AT03

Formula 1 GP Italia AlphaTauri – Chiamato in vettura per sostituire Daniel Ricciardo, Liam Lawson è pronto per affrontare un week-end completo sulla AT03 a Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia. Il pilota neozelandese, dopo la buona esperienza vissuta a Zandvoort, non vede l’ora di tornare in vettura per continuare un processo di adattamento iniziato sabato scorso, subito dopo l’infortunio al polso patito da Ricciardo durante le FP2 olandese. A caccia di punti invece Yuki Tsunoda, veloce ma impreciso nella gara andata in scena domenica scorsa.

“Il meteo ha reso la vita difficile a tutte le squadre a Zandvoort, noi compresi”, ha affermato Tsunoda. “Parlando di prestazioni in pista, abbiamo avuto alti e bassi. Ero contento del mio passo e avevo mostrato una buona velocità durante le prove e la gara, ma domenica non abbiamo azzeccato la strategia: l’azzardo di rimanere con le gomme Soft usate non ha pagato e, alla fine, ho faticato a trovare aderenza con le intermedie. Ma adesso voltiamo pagina e passiamo al prossimo Gran Premio, quello di casa”.

“Monza mi piace, perché è una pista davvero emozionante su cui guidare”, ha proseguito. “È molto veloce e tutti utilizzano il downforce più basso di tutta la stagione; quindi, frenare alle chicane – e soprattutto alla Curva 1 – è difficile. Le qualifiche sono sempre una storia a parte e tutto dipende da come si riesce a seguire la scia delle altre vetture per ottenerne un vantaggio. Nelle curve veloci la nostra vettura si è ben comportata, questo tracciato potrebbe quindi adattarsi a noi. A Spa, poco prima della pausa estiva, abbiamo utilizzato bassa deportanza e il bilanciamento della vettura sembrava essere buono, anche se è difficile dire dove saremo in termini di prestazioni effettive”.

“A parte gli aspetti tecnici, si tratta di un evento molto importante per la squadra, soprattutto perché all’inizio della stagione l’appuntamento di Imola – la gara di casa più vicina a noi – è stato annullato. Tutti in squadra sono entusiasti di Monza, soprattutto gli italiani, speriamo di poter ottenere un buon risultato”, ha concluso.

Qui invece le parole di Lawson: “A Monza, sarà bello poter contare sulla preparazione completa per il weekend, visto che potrò guidare in tutte le sessioni di prove. A Zandvoort, ero arrivato dal Giappone giovedì sera dopo aver corso lì il weekend precedente. Ovviamente ci si prepara sempre al massimo per queste cose, ma è talmente improbabile che non ci si aspetta mai che accada… e invece è successo! Il supporto della squadra è stato fantastico. Hanno fatto tutto il possibile per prepararmi al meglio nel poco tempo a disposizione. Anche durante la corsa, Pierre (Hamelin, Race Engineer) è stato di grande aiuto: mi ha fornito tantissime informazioni e mi ha supportato in tutto e per tutto e questo mi ha reso le cose più semplici. Ovviamente, ci sono sempre delle cose da migliorare. In gara abbiamo dovuto affrontare ogni tipo di condizione ed è stato davvero difficile. Ma è stata anche un’esperienza positiva che mi ha aiutato a prepararmi per Monza”.

“A parte questo, sono stato al simulatore questa settimana e – anche se non c’è stato bisogno di sistemare molto il sedile per mettermi ancor più a mio agio in macchina – ci sono delle cose che abbiamo esaminato in vista di questo weekend. A Monza la deportanza è molto più bassa e quindi dovrò abituarmi. Non avendo mai guidato una monoposto di Formula 1 in questo circuito, mi aspetta una bella sfida, ma è una pista più semplice sulla quale ho corso in altre occasioni. In ogni caso, ci sarà tanto da imparare, molto da migliorare e tanto su cui riflettere per questo fine settimana”.

“Correre a Monza con una squadra italiana sarà speciale. Ripensando allo scorso weekend, la Formula 1 è un mondo diverso: la differenza tra l’entrare in circuito il venerdì e farlo il sabato è stata impressionante, non avevo mai sperimentato nulla di simile, in particolare quel livello di attenzione. E mi aspetto che questa gara di casa a Monza sarà ancora più significativa. È fantastico poterlo fare. È il mio sogno da sempre: è bello poter avere questa opportunità e cercherò di sfruttarla al massimo”, ha concluso il pilota neozelandese.