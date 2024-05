Formula 1 | Mercedes, Hamilton sceglie Antonelli come suo successore

Il mercato piloti è in continuo fermento. Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, avvenuto a inizio febbraio, è partito anche se molto a rilento un effetto domino, il quale però deve ancora entrare nel vivo. La squadra di Brackley infatti non ha ancora deciso chi prenderà il posto del sette volte campione del mondo. Diversi i nomi fatti in questi mesi: tra Max Verstappen, Carlos Sainz e Fernando Alonso, che per un motivo o per un altro potevano ambire al sedile di Lewis. Il due volte campione del mondo spagnolo ha rinnovato con l’Aston Martin per altre due stagioni, l’olandese dovrebbe continuare con la Red Bull almeno per un altro anno, mentre l’attuale alfiere della Ferrari sta aspettando una chiamata probabilmente dal team di Milton Keynes, monitorando la situazione sia di Verstappen che di Perez. Hamilton è stato interpellato sull’argomento nel corso del weekend di Imola, e la risposta dell’inglese è stata chiara: “Se fossi in Toto, prenderei Antonelli. Sainz è sicuramente un grande pilota e farà grandi cose nel suo prossimo team, ma io punterei su Kimi”.

Un endorsement importante per il 17enne bolognese, il quale ha effettuato già dei test con la Mercedes nell’ultimo periodo per un possibile ingaggio in Williams già a stagione in corso. Mettere in macchina un ragazzo così giovane può essere controproducente, e non tutti sono Max Verstappen, questo è chiaro, ma il futuro di Kimi sembra sempre più in Formula 1, e vederlo all’opera già quest’anno, magari proprio per qualche gara con il team di Grove, è tutto fuorché impossibile.