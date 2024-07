Formula 1 | Bottas esclude l’ipotesi di un anno in Mercedes nel 2025

Formula 1 Bottas Mercedes – Al contrario di alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, specialmente dopo Barcellona, Valtteri Bottas ha escluso un impegno in Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1.

L’attuale pilota della Sauber, in attesa di conoscere le intenzione della compagine con sede ad Hinwill, ha tracciato alcune linee guida per il medio e lungo periodo, ribadendo come il suo unico obiettivo, ad oggi, sia quello di garantirsi un piano pluriennale e capace di offrire delle buone garanzie per il futuro.

Paletti chiari che ovviamente “stonano” con quanto sta cercando Toto Wolff, visto che l’austriaco accetterebbe nuovamente il finlandese in squadra solo per il 2025. Una stagione di transizione che lo aiuterebbe a prendere tempo sugli scenari che portano non solo ad Andrea Kimi Antonelli (l’emiliano completerebbe una stagione completa in Formula 1 senza la pressione derivante da un impegno così precoce in Mercedes) ma anche a Max Verstappen.

Bottas esclude la Mercedes per il 2025

“Non voglio tornare in Mercedes per un solo anno. Non voglio e non è ciò di cui ho bisogno. Punto ad un piano pluriennale e chiaro, capace di darmi delle garanzie per il futuro. Se faccio solo un anno mi ritroverei al punto di partenza, senza sapere cosa c’è dopo. Io e Toto siamo buoni amici e ovviamente ne abbiamo parlato. Ad ogni modo intendo trovare una soluzione abbastanza rapidamente”.