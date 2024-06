F1 | Ralf Schumacher mette in pericolo il posto di Russell in Mercedes

F1 Ralf Schumacher – L’arrivo sempre più probabile di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes potrebbe mettere in serio pericolo il posto di George Russell in Mercedes.

Intervistato dalla stampa tedesca, Ralf Schumacher ha parlato della situazione line-up in casa Mercedes, precisando come lo spettro più grande per il pilota inglese sia un’eventuale addio di Max Verstappen alla Red Bull. Se l’olandese dovesse scegliere di separasi dalla scuderia Campione del Mondo e di sposare la causa della compagine capitanata da Toto Wolff a partire dal 2026, Russell si ritroverebbe nella situazione di giocarsi l’unico sedile rimasto con Kimi Antonelli, pupilo dell’austriaco e per stessa ammissione di Wolff “volto del futuro della scuderia”. Una condizione non semplice che potrebbe costringerlo a cercare nuovi lidi per l’immediato e lungo periodo.

Ralf Schumacher e l’incubo Verstappen per Russell

“Antonelli merita la possibilità dal punto di vista di Wolff, ma a quanto pare di cono già accordi contrattuali in atto. non c’è scritto in quale squadra debba andare, ma visto che la Williams sembra sia stata già presa, presumo che il suo futuro sarà legato alla Mercedes. Wolff stesso ha dichiarato di volersi focalizzare sul futuro e la crescita registrata dal team offre da Antonelli un’ottima possibilità per l’immediato futuro. Se Verstappen dovesse scegliere di lasciare la Red Bull, immagino che la sua destinazione sarebbe la Red Bull. Una situazione che potrebbe rivelarsi parecchio negativa per George Russell. Il suo posto potrebbe rivelarsi il serio pericolo”.