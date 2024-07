Ferrari | Leclerc e Sainz completano il venerdì a Spa senza intoppi

F1 Ferrari GP Belgio – La Scuderia Ferrari HP ha completato senza intoppi il programma previsto nella giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio.

La squadra sperava in due sessioni su pista asciutta per poter valutare anche su un circuito veloce come quello di Spa-Francorchamps le ultime evoluzioni introdotte in Ungheria ed è stata accontentata. Sulle Ardenne il cielo è infatti rimasto nuvoloso tutto il giorno ma la pioggia ha smesso di cadere poco dopo le 8.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono dunque riusciti a raccogliere i dati desiderati e nel contempo hanno portato avanti il regolare lavoro di messa a punto sulle rispettive SF-24. Nella più veloce delle due sessioni il monegasco e lo spagnolo hanno fatto segnare il quarto e il quinto tempo e domani prima della qualifica delle 16 CEST si continuerà la preparazione nell’ultima ora di libere in programma alle 12.30.

I riscontri delle prime libere…

Nella prima ora Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium prima di passare alle Soft con le quali hanno ottenuto i tempi di riferimento. Leclerc ha centrato il sesto tempo in 1’44”306, mentre Carlos è stato nono in 1’44”574. Negli ultimi 15 minuti i piloti sono tornati in pista con gomma usata – Medium per Leclerc, Soft per Sainz – per girare con più carburante a bordo. Per Charles 25 le tornate completate, una in più di Carlos, per un totale di 49.

… e delle seconde

Alle 17, al via della seconda ora, Leclerc ha iniziato il turno con gomma Soft, mentre Carlos ha optato per le Medium per portare avanti un programma leggermente diverso dal compagno. Nella fase centrale della sessione entrambe le vetture sono andate in pista con pneumatici Soft nuovi con i quali Charles ha fatto segnare il quarto tempo in 1’42”837 e Carlos il quinto in 1’43”098. Ancora una volta nell’ultima parte del turno le due SF-24 hanno provato con più carburante a bordo invertendo la mescola di gomma – questa volta Leclerc ha tenuto le Soft, mentre Sainz è tornato alle Medium – per completare un totale di 48 giri, 23 per Charles e 25 per Carlos.