Formula 1 | Villeneuve: “Wolff sta considerando solo Antonelli per il 2025”

Formula 1 Villeneuve Antonelli – Anche per Jacques Villeneuve il futuro di Andrea Kimi Antonelli sarà collegato a stretto giro con quello del team ufficiale della Mercedes. Secondo il canadese, presente a Montreal come inviato di Sky Sports, Toto Wolff avrebbe già scelto di affidare il sedile lasciato vacante da Lewis Hamilton al giovane emiliano, già talento dell’Academy e attualmente impegnato in Formula 2.

Una scelta di continuità e di valorizzazione, dopo i tanti investimenti effettuati sul ragazzo negli ultimi anni, che mira a garantire alla squadra il proprio “gioiello” per il futuro. Un pò come avvenuto con Max Verstappen e la Red Bull nel lontano 2015. Tutto ciò, ovviamente, costringerà Carlos Sainz a seguire altre strade per il 2025. Per lo spagnolo, ad oggi, sono rimaste aperte solo le porte che conducono a Williams e Sauber/Audi, con la prima che appare in vantaggio grazie alla “forza” che un motorista come Mercedes potrà offrire alla squadra per il 2026.

Villeneuve e la previsione su Mercedes-Antonelli

“Toto Wolff non considera nessun’altra soluzione che non sia Andrea Kimi Antonelli. La porta per Sainz è chiusa e ciò da un bel pò. La Mercedes sarà la squadra di Kimi per il futuro. Anche l’ego di Toto ha giocato un ruolo importante in questa decisione. Vuole dimostrare al mondo che aveva ragione ad averlo scelto quando aveva solo 12 anni”.