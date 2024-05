F1 | Williams: James Vowles frena su Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli è stato al centro di diverse voci che lo volevano già in pista a Imola con la Williams nel prossimo weekend di Formula 1. Senza alcuna esperienza in un fine settimana di gara, e con pochissimi chilometri percorsi in Formula 2, sarebbe alquanto prematuro per un 17enne entrare subito e in uno dei team al momento più scarsi del Circus. La Mercedes lo sta mettendo alla prova facendogli provare diverse vetture per adattarlo al meglio a qualsiasi condizione, ma in questo momento, come detto anche dal capo del muretto della squadra di Grove, James Vowles, non è in previsione nei prossimi mesi una sostituzione di Logan Sargeant, nonostante le sue prestazioni più che deludenti.

“Non ho idea di quello che fa la Mercedes nei test – ha detto Vowles. Stiamo vedendo, come tutti, quale potrebbe essere la nostra formazione di piloti per la prossima stagione, e abbiamo anche un nostro programma junior. Per quanto riguarda Kimi, non posso giudicare il suo livello al momento, e se dovesse salire in macchina quest’anno, sarebbe solo per meritocrazia. Non ho comunicazioni dirette con Mercedes riguardo le sue prestazioni nei test, mi risulta che abbia provato a Imola e credo anche in Austria”.

“Logan dovrà guadagnarsi il suo posto per il 2025, e in questo momento ha obiettivi da raggiungere come quello di avvicinarsi ad Alex, ma al momento non ho in previsione una sua sostituzione. Ci sono dei problemi più grandi da risolvere, come quello di migliorare la nostra vettura, questa è la mia preoccupazione principale”.