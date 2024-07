F1 | Capelli dopo le libere a Spa: “Tanta incertezza dopo il venerdì” [VIDEO]

F1 GP Belgio – Intervenuto a Paddock Live al termine della seconda sessione di libere a Spa-Francorchamps, teatro del prossimo Gran Premio del Belgio di Formula 1, Ivan Capelli ha cercato di “snocciolare” i temi più importanti di questo venerdì in terra belga, evidenziando come la gestione del graining potrebbe rivelarsi un tema di spessore per la gara che andrà in scena questa domenica alle ore 15.00.

A causa delle differenze di asfalto che ci sono sulla pista (alcuni tratti sono stati riasfaltati di recente ed offrono un grip superiore), le gomme hanno mostrato un comportamento differente da settore a settore, aspetto che ha portato ad una condizione di consumo non omogeneo.

Una situazione che potrebbe regalare delle incognite strategiche in ottica corsa. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di lavoro sul circuito di Spa. Attenzione all’incognita meteo che potrebbe mescolare le carte in vista della qualifica che scatterà nel pomeriggio