F1 | Vowles: “I colloqui con Newey sono in pausa”

La Formula 1 è in attesa di scoprire la prossima mossa di Adrian Newey. Il progettista che ha fatto la storia nella Formula 1, ha ammesso in un’intervista con Eddie Jordan che ha bisogno di una pausa ma che molto probabilmente ritornerà in Formula 1, con un altro team.

Nel paddock si parla di trattative in corso con Ferrari, Aston Martin, Williams e Mercedes.

“Lo rispetto immensamente”, ha dichiarato il team principal della Williams James Vowles a Imola, dopo aver ammesso due settimane fa a Miami di aver chiacchierato con Newey di un potenziale ritorno nel team di Grove.

“Gli ho detto che la Williams è nuovamente il posto dove stare. Abbiamo messo in pausa i colloqui per ora, perché non ha fretta. Ci sono anche alcuni team più grandi là fuori che lo vogliono”.