F1 | Mercedes, senti Allison: “Non possiamo ignorare il talento di Antonelli”

F1 Mercedes Antonelli – Fresco vincitore della Sprint della Formula 2 a Silverstone, Andrea Kimi Antonelli ha ricevuto una buona dose di elogi da parte di James Allison, Direttore Tecnico in pectore della Mercedes.

Secondo l’Ingegnere britannico, l’attuale portacolori della Prema è uno dei talenti più cristallini e interessanti del panorama mondiale, aspetto che ovviamente dovrà portare la Mercedes ad un’attenta valutazione per quello che riguarda il suo futuro.

Allison, proprio in tal senso, non ha voluto sbarrare a priori l’ipotesi di una promozione a Brackley già nel 2025, ovviamente in sostituzione di Lewis Hamilton, rivelando come il talento e la determinazione (qualità che Antonelli ha spesso dimostrato nelle categorie juniores) possano aiutare qualsiasi giovane a superare situazioni ad alta pressione, come ad esempio il debutto tra le fila di una squadra in lotta per il titolo mondiale.

Mercedes, Allison loda Antonelli

“Non possiamo ignorare che Andrea sia dannatamente bravo. Mentre ci preoccupiamo del presente, cioè della macchina attuale, è bello pensare che tra le nostra fila c’è un talento cristallino che prima o poi guiderà per la Mercedes. Se può sostituire Hamilton? E’ una domanda la cui risposta è molto complessa, ma credo che ci sia del talento di base e questo basta. Lewis, quando è salito per la prima volta al volante di una Formula 1, ha fatto parecchio discutere e in molti avevano delle preoccupazioni in merito. Debuttare così metterebbe pressione a chiunque, ovviamente, ma se un pilota ha talento e carattere può superare qualsiasi ostacolo. Bearman ha dimostrato ciò a Jeddah e tutto fa pensare che Andrea abbia nel proprio background queste caratteristiche”.